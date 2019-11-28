شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تعتذر لهيئة الطب البيطرى بعد اتهامها لهم بالنازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت الفنانة شيرين رضا، لهيئة الطب البيطرى، بعد هجومها الشديد عليهم ووصفهم "بجزارين النازية"، وكتبت شيرين عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إلى هيئة الطب البيطري: إذا وصف (جزارين النازية) جرح مشاعركم وآذاكم فأرجو قبول اعتذاري. ولكن... هل من تفسير لتلك المجازر؟ وما هو الوصف الصحيح لمن يرتكبها؟".



شيرين رضا

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وكانت شيرين رضا، منذ يومين هاجمت هيئة الطب البيطرى، وطالبت بتغير الاسم إلى جزارين النازية، قائلة: "يجب تغيير اسم هيئة الطب البيطري إلى جزارين النازية!! لأن الطب لا يعني القتل العمد والتعذيب واستخدام السم الممنوع دولياً لقتل الحيوانات يا عديمي الضمير!".