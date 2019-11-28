- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تعتذر لهيئة الطب البيطرى بعد اتهامها لهم بالنازية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت الفنانة شيرين رضا، لهيئة الطب البيطرى، بعد هجومها الشديد عليهم ووصفهم "بجزارين النازية"، وكتبت شيرين عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إلى هيئة الطب البيطري: إذا وصف (جزارين النازية) جرح مشاعركم وآذاكم فأرجو قبول اعتذاري. ولكن... هل من تفسير لتلك المجازر؟ وما هو الوصف الصحيح لمن يرتكبها؟".
شيرين رضا
وكانت شيرين رضا، منذ يومين هاجمت هيئة الطب البيطرى، وطالبت بتغير الاسم إلى جزارين النازية، قائلة: "يجب تغيير اسم هيئة الطب البيطري إلى جزارين النازية!! لأن الطب لا يعني القتل العمد والتعذيب واستخدام السم الممنوع دولياً لقتل الحيوانات يا عديمي الضمير!".
التغريده السابقة لشيرين رضا
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين رضا تعتذر لهيئة الطب البيطرى بعد اتهامها لهم بالنازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.