شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يودع جمهور مسرح مصر: قدمنا 130 مسرحية فى 7 سنين وانتظروا الأجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع الفنان الشاب على ربيع جمهوره وجمهور "مسرح مصر"، والذى بدأه النجم أشرف عبد الباقى منذ 7 سنوات، مع عدد كبير من الفنانين الشباب، والذين أصبحوا حاليا من نجوم السينما والدراما فى مصر.

ويختتم مسرح مصر عروضه من خلال الموسم الأخير، حيث قدم أعضاء الفريق 130 مسرحية خلال 7 سنوات.

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ونشر على ربيع أحد نجوم الفرقة، فيديو وهم يغنون أغنية العرض الأخير من مسرح مصر، وعلى عليها قائلا: "مسرح مصر ..من كواليس أغنيه العرض الأخير من الموسم الأخير ... 130 مسرحيه فى 7 سنين .. الحمد الله المسرح مفهوش كرسى فاضى وان شاء الله على خير فى حاجات أحلى وأجمل مستنينكو نحتفل معاكو فى المسرح الخميس والجمعه والسبت"



على ربيع وأعضاء مسرح مصر

الفيديو ظهر به كافة نجوم الفرقة وهم على ربيع ومحمد عبد الرحمن ومحمد أنور وسارة درزاوى، وكريم عفيفى ومعهم النجم أشرف عبد الباقى.

وكان على ربيع ومصطفى خاطر قد تعاقدا على مسلسل جديد فى رمضان المقبل، سيقدماه سويا، وهو مسلسل "وصل أمانة" - تأليف فاروق هاشم مصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، لتقديمه فى شهر رمضان المقبل، حيث ينتظران بدء مؤلفى العمل فى كتابة الحلقات الأولى من أجل البدء فى التحضيرات واختيار باقى الأبطال.