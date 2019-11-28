شكرا لقرائتكم خبر عن نورا تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها بوسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة المعتزلة نورا بعيد ميلاد شقيقتها بوسى، فى حفل بسيط اقتصر على الأقارب، وشاركت بوسى شلبى، متابعيها بصورة من الاحتفال ظهر فيها كل من بوسى ونورا وسارة ومي نور الشريف.

واحتفلت النجمة "بوسي" بعيد ميلادها أول أمس الثلاثاء بعد مسيرة أمام الكاميرات امتدت لأكثر من 56 عاماً، بدأتها في سن العاشرة من عمرها، بالظهور الأول ومشاركتها في مسلسل "جنة الأطفال" ومن ثم نجحت في وضع حجر الأساس الأول لها في مشوارها الفني، وتمتلك النجمة الشهيرة ما يقارب الـ 38 فيلماً، و17 مسلسلا تلفزيونيا، وأربعة مسرحيات خلال مسيرتها الفنية أمام الكاميرات وعلى خشبة المسرح.

وكان آخر ظهور لـ نورا في عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكى، التى حرصت على أن تكون في مقدمة معزييه.



