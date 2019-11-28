شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة مريم عامر منيب لوالدها بعد نجاح دويتو "عامل إيه فى حياتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت مريم عامر منيب ابنة الفنان الراحل عامر منيب، عن سعادتها بنجاح الدويتو الذى طرحته أمس لإحياء ذكرى رحيل والدها، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومكساج هانى محروس.

وكتبت مريم عامر منيب، عبر حسابها بموقع "تويتر":"أكثر حاجة اثرت فيا ان اسمي بان جمب اسمك يا حبيب قلبي الله يرحمك يا أغلي ما عندي".



مريم عامر منيب

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ويعد عامر منيب واحدا من أبرز نجوم الأغنية فى فترة التسعينيات وما بعدها، وقدم خلال مشواره العديد من الأغانى المميزة التى اتسمت بالطابع الرومانسى، سواء من ألبوماته أو فى الأفلام التى قدمها.

يذكر أن عامر منيب توفى يوم 26 نوفمبر 2011، داخل أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر عن عمر ناهر الـ48 عاما، بعد صراع مع المرض.