تراند اليوم : تفاصيل حفل ملتقى القاهرة السينمائى.. وفوز فيلم حياة و أوقات عمر شريف

كتابة وتقرير/ أمجد زاهر

اختتمت أيام صناعة مهرجان القاهرة السينمائي يوم الثلاثاء الماضي بأعلى مستوى ، حيث ظهرت العديد من مشاريع الأفلام العربية في صدارة منصة الإنتاج المشترك.

استلزم مكون السوق غير الرسمي في مهرجان القاهرة الذي أعيد تشغيله خمسة أيام من التواصل والتعامل والتوجيه والتركيز بشكل أكبر على التلفزيون.

تفاصيل حفل ملتقى ايام القاهرة

حضر الحفل عدد من كبار التنفيذيين مثل AGC Studios ، توبر ستيوارت فورد ، نائب رئيس قسم الإنتاج في AMC Networks ، كريستين جونز ، ومدير الإصدارات الدولية في Netflix ، أحمد شرقاوي. كان هناك أيضًا مجموعة من وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات والكثير من المشترين الأوروبيين والمنتجين والممولين من الهند والصين.

لقد اختلطوا مع صناعة الشرق الأوسط في وقت يُنظر فيه بشكل متزايد إلى سوق المنطقة على أنه ينطوي على إمكانات يمكن فتحها على الرغم من الاضطرابات في مناطق مثل لبنان ، معقل صناعة السينما العربية ، حيث حالت البنوك حاليًا عن تحويل الأموال خارج البلاد. حتى تهدأ الاضطرابات.

احوال السوق العربى السينمائى

وقالت فورد خلال الجلسة الافتتاحية: “نحن فقط نغمس أصابعنا في السوق العربية” ، مشيرًا إلى أنه “يوجد الكثير من النمو هنا.” AGC تتعامل مع المبيعات الدولية على الخرافة النسوية للمخرج الشاب شهد أمين “المقاييس النسائية” “التي تم إطلاقها في الشرق الأوسط في القاهرة بعد عرض عالمي في البندقية.

ركزت النقاشات على موضوعات مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي في السينما والتلفزيون المصري ، أدارته ساندرا دي كاسترو بوفينجتون ، المدير المؤسس للمركز العالمي لوسائل الإعلام للتأثير الاجتماعي في جامعة كاليفورنيا ، والسؤال الأكثر صرامة “هل هناك حياة بعد التعاون؟ -إنتاج؟ ، “بإدارة المنتج المصري الأمريكي دينا إمام.

افضل الافلام الفائزة بملتقى القاهرة

“كانت ردود الفعل مشجعة للغاية” ، قالت رئيسة أيام صناعة القاهرة علياء زكي (في الصورة ، إلى اليسار ، مع رئيس CFC ميريام ديغيدي). وقال زكي إن منصة الإنتاج المشترك لـ Cairo Film Connection (CFC) في السوق غير الرسمية لمشروعات الأفلام العربية ، والتي ضاعفت هذا العام ما يقرب من جائزتها إلى 200000 دولار ، قدمت أفضل ما في المنطقة و “ضمنت للمخرجين السينمائيين الاعتراف الدولي الذي يستحقونه”.

الصيادين المهاجرين

ذهبت حصة الأسد من وعاء CFC إلى “أوروبا” ، وهي دراما للمخرج العراقي الإيطالي حيدر راشد حول شاب عراقي قبضت عليه الشرطة بعد دخوله أوروبا عبر الحدود بين تركيا وبلغاريا. تمكن من الفرار إلى غابة برية غابة ، فقط ليصبح مصابًا من قبل “الصيادين المهاجرين” ، وفقًا لخلاصة الفيلم.

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فازت “Europa” ، التي أنتجتها لوحة راشد الراديكالية Plans ، وهي الآن في مرحلة ما بعد الإنتاج ، بجائزة OSN البالغة 50،000 دولار في القاهرة تمامًا كما كانت تحرز أيضًا جائزة في أيام صناعة ميلانو في إيطاليا. تشمل أفلام راشد السابقة “إنه على وشك المطر” و VR قصير “بلا حدود” ، الذي ذهب إلى البندقية في عام 2016.

حياة وأوقات عمر شريف

كان الفيلم الوثائقي “حياة وأوقات عمر شريف” ، الذي أخرجه أكسل بيترسن ومارك لوفتي ، حائزًا رئيسيًا آخر على CFC. يتناول الفيلم الوثائقي حياة نجم السينما المصري المولد في ظل الخلفيات السياسية المتغيرة لمصر وهوليوود.

فاز “شريف” بجائزة MAD-Ergo بضمان 30،000 دولار كحد أدنى للتوزيع في جميع أنحاء العالم العربي من خلال موزع MAD Solutions المحلي و جائزة Leyth Production من CFC التي تقدم خدمات مزج الصوت.

فيلم أحد هذه الأيام

وكان أحد الفائزين الآخري في مسابقة CFC هو “قيد الإنشاء” ، وهو فيلم رعب مرتفع للفنانة اللبنانية نديم تابت (“أحد هذه الأيام”) ، قيد التطوير أيضًا. إنه يتحول إلى الاختفاء الغامض للعمال السوريين في موقع بناء بالقرب من قرية لبنانية كان يحتلها الجيش السوري. فازت شركة “أبوت برودكشنز” Abbott Productions بجائزة “تحت الإنشاء” ، التي يتم إنتاجها من قِبل أفضل الشركات المستقلة في لبنان ، بجائزة أرابيا بيكتشرز وجائزة مهرجان البحر الأحمر لتوفير المشاركة في سوق مشاريع المهرجان السعودي الجديد.

حصلت دراما تمكين المرأة “حولها” للمخرج المصري التجريبي إسلام العزازي على جوائز كل من القرن الجديد وروتانا.

“ليلى وأنا” ، وهي دراما تتضمن التاريخ والعقارات للمخرج المصري ماجي مورجان (“أشام”) ، حصدت جائزة ART وأيضًا جائزة تقدم المساعدة في كتابة السيناريو.

كان أعضاء لجنة تحكيم CFC إيدا مارتينز ، رئيسة شركة Media Luna New Films في ألمانيا. كاتب السيناريو المصري مريم نعوم. والمنتج ورئيس لجنة الأفلام الأردنية السابقة جورج ديفيد.