نيللي كريم تخضع لجراحة خطيرة وتعلق: أنقذتموني من الموت

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 11:52 صباحاً - أثار غياب الفنانة نيللي كريم عن الفعاليات الفنية التي أقيمت في مصر مؤخراً، مثل الدورة الثالثة من مهرجان الجونة التي أقيمت أيلول (سبتمبر) الماضي، والدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي تقام حالياً، الكثير من التساؤلات حول أسباب ذلك الغياب.

ولكن نيللي فجرت مفاجأة عندما نشرت أحدث صور لها عبر حسابها على “إنستغرام” لتعلن السبب الحقيقي وراء اختفائها وغيابها عن تلك الفعاليات.



وظهرت نيللي في الصور مع بعض الأطباء وصور أخرى لها وهي في المستشفى، وأوضحت أنها خضعت لعملية جراحية خطيرة في الولايات المتحدة الأميركية لم تكشف تفاصيلها.

وعلقت نيللي على الصور موجهة الشكر للأطباء قائلة لهم: “شكراً لكم لقد أنقذتموني من الموت”.

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وتوالت التعليقات من أصدقائها الفنانين الذين فوجئوا بالأمر وتمنوا السلامة لها، وأن تعود لممارسة نشاطها الفني سريعاً.

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم كان الجزء الثاني من فيلم “الفيل الأزرق” والذي قدمته مع الفنان كريم عبدالعزيز وحقق نجاحاً ساحقاً ووصل إلى قمة إيرادات السينما المصرية طوال تاريخها حيث تخطى الـ100 مليون جنيه مصري كأول فيلم يصل إلى هذا الرقم.