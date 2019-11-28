أبقار تضع نظارات ثلاثية الأبعاد لسبب غريب

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 11:52 صباحاً - أثار مزارعون روس دهشة العديد من المتابعين بعد أن ابتكروا حلاً غريباً تساعد أبقارهم على زيادة إنتاج الحليب، فقاموا بتجريب النظارات ثلاثية الأبعاد على البقر في مزارعهم وذلك إيماناً منهم بأنها قد تمنحها بعض الإثارة التي ليست حكراً على الإنسان وبالتالي تؤدي إلى تحسن مزاجيتها وحالتها النفسية والصحية مما يؤدي لزيادة إنتاجيتها من إدرارها للحليب.
لكن المزارعين الروس لفتوا إلى أن هذه النظارات التي يستخدمونها مع أبقارهم ليست شبيهة بتلك التي يضعها البشر بسبب ضخامة رأس الأبقار، مما اضطرهم إلى شراء بعض النظارات الكبيره لها، وفور تجريب تلك النظارات على البقر، لاحظ المزارعون انخفاضا ملحوظا في معدل القلق لدى هذه الحيوانات الأليفة.
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