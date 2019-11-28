شاهدوا.. مايلي سايرس تثير غضب المعجبين بقصة شعرها الجريئة

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كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 11:52 صباحاً - لطالما اعتمدت النجمة العالمية مايلي سايرس صيحات جريئة في تسريحات شعرها منذ انطلاقتها وصولا الى الأسبوع الماضي حيث فاجأت متابعيها بتسريحة شعر جريئة بمناسبة عيد ميلادها بعدما أهدتها والدتها تاش قصة شعر جديدة.
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A post shared by Sally Hershberger (@sallyhershberger) on Nov 25, 2019 at 5:09pm PST
وأعطتها مصففة الشعر سالي هيرشبيرغر مظهراً جديداً ومختلف تسمى “البوري الحديث” لكن التسريحة لم تعجب المتابعين وأغضبتهم واعتبروا أن المصففة شوهت مظهر نجمتهم.
وشاركت مايلي صورةً لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مرتدية بلوزة من الصوف وبدا شعرها مسرّح بطريقة فوضوية وغير متناسقة في الطول.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.