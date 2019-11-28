كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 11:52 صباحاً - نشرت الممثلة ​فرح الهادي​ فيديو لها اثناء اتصالها عبر الفيديو بالممثلة التركية الشهيرة ​هاندا أرتشيل​. وراحت فرح تتغزل بالممثلة التي حققت شهرة واسعة في تركيا وفي الشرق الاوسط في السنوات الماضية وطلبت منها ان توجه رسالة الى محبيها في الشرق الاوسط فأرسلت هاندا قبلة وبدت سعيدة جدا بهذا الاتصال من ممثلة عربية.

يذكر ان هاندا قد حققت شهرتها الاوسع في 2016 عبر مسلسل “الحب لا يفهم الكلام” التي لعبت بطولته الى جانب الممثل بوراك دينيز وحقق ارقاما كبيرة في الدول العربية

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. هاندا أرتشيل بإتصال مع فرح الهادي وهذا ما قالته لمحبيها في الشرق الاوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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