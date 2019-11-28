5 ديسمبر.. لأول مرة عازف البيانو الأمريكي أواداجين برات في أبوظبي

الخميس 28 نوفمبر 2019

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي استضافتها عازف البيانو العالمي أواداجين برات، ضمن برنامج إقامة فنية حصرية بين 4 و 8 ديسمبر(كانون الأول) المقبل، وذلك في إطار التعاون بين معهد جامعة نيويورك أبوظبي، ومركز الفنون والبرنامج الموسيقي ضمن الجامعة.



وحسب بيان صحافي للجامعة وفقا ل 24، سيقدم عازف البيانو أول أداء موسيقي له في الإمارات ضمن أمسية عزف منفردة، يوم 5 ديسمبر (كانون الأول)، في المسرح الأحمر بمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، في أمسية موسيقية على آلة البيانو من بينها مقطوعة Opus 110 لبيتهوفن، وPrelude Chorale Fugue، وPiano Sonata in B Minor، لفرانك ليست.

وستتضمن إقامة برات الفنية في جامعة نيويورك أبوظبي دورة على البيانو في إطار البرنامج الموسيقي بالجامعة، وذلك يوم 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في القاعة الزرقاء بمركز الفنون.

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وسيعمل برات في الدورة مع ثلاثة طلاب عازفين من الجامعة بحضور الجمهور، ويقدم نظرة معمّقة عن موسيقاه ومنهجه الفني.

وستتضمن إقامة برات الفنية في الجامعة محاضرة هامة بعنوان "ابداعات موسيقية في عالم البيانو" في معهد جامعة نيويورك أبوظبي يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، سيناقش فيها القوالب الموسيقية لدى بيتهوفن وفرانك ليست وأهمية القالب الموسيقي في تشكيل الذاكرة.

يُذكر أن برات وُلد في بيتسبرغ، ببنسلفانيا الأمريكية، والتحق بجامعة إلينوي، أين درس البيانو والكمان وقيادة الأوركسترا، وبعدها في معهد "بيبودي كونسرفاتوار" للموسيقى ليصبح أول طالب في تاريخ المدرسة يحصل على ثلاث شهادات دبلوم، في البيانو، والكمان، وقيادة الأوركسترا.