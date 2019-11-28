نجاحات فيكتوريا بيكهام مستمرّة.. تعرف إلى آخرها

متابعة بتجـــــــــــرد: ما زالت نجاحات فيكتوريا بيكهام مستمرّة في عالم الأزياء والموضة، فبعد الإنجازات التي حققتها في علامة الملابس الخاصة بها، أطلقت منذ فترة ماركة Victoria Beckham Beauty المختصّة بمستحضرات التجميل.

وآخر النجاحات التي وصلت لها كانت التعاون بينها وبين Violet Grey لإطلاق Primer للبشرة عملت عليه مع خبير في علوم الخلايا الجذعية أو ما يعرف بالـ”Stem Cells”.

ونشرت فيكتوريا فيديو مع الخبير، Augustinus Bader، أثناء لقائهما. وكان الأربعاء الماضي موعد إطلاق هذا المنتج في حفل في Beverly Hills حضرته فيكتوريا بيكهام ببدلة مميزة من اللون الأبيض من إحدى مجموعاتها.

ولدعم فيكتوريا في هذا الحدث، حضرت كيم كارداشيان بفستان أسود مخملي وكورتني اعتمدت معطف أسود وBoots من الجلد.

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ونشرت كورتني صورة على صفحتها على إنستجرام وهي تحمل المنتج من فيكتوريا بيكهام.

كما شكرت بيكهام صديقتيها بدورها على حضورهما ونشرت صورة أرفقتها بتعليق جاء فيه: “الكثير من المرح في إطلاق الـprimer الجديد مع كيم كارداشيان وكورتني كارداشيان”.