مسلسل Vikings يغزو نتفليكس!

متابعة بتجــــــــــرد: انتقل عرض مسلسل Vikings بموسمه السادس والأخير إلى شبكة نتفليكس.

إذ أن نتفليكس قررت أن تعرض السلسلة التاريخية التي تحمل اسم Vikings: Valhallah، والتي ستنطلق أحداثها بعد 100 عام من الفترة التاريخية التي دارت فيها أحداث الموسم الخامس، وذلك في الرابع من شهر كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.

وفقاً لـNetflix، فإن المسلسل سيعرض مغامرات أشهر الفايكينغز الذين عاشوا على الاطلاق مثل/ ليف إريكسون، فريديس، هارالد هارادا، وملك نورمان ويليام الفاتح وهو أيضًا من سليلة الفايكينغ.

وتشعل هذه الشخصيات النار في مسارات جديدة أثناء قتالها من أجل البقاء في أوروبا المتغيرة والمتطورة باستمرار، وهو ما يعتبر الفاصل المتفجر في أسطورة الفايكينغ.

وعبّر كاتب العمل الأصلي Micheal Hirst الذي يعمل على الموسم الجديد كمنتج منفذ عن حماسه لاستكمال عرض ملحمة الفايكينغ وقال: “أنا متحمس جداً لأننا نعلن عن استكمال ملحمة الفايكينغ. أعرف أن ملايين معجبينا حول العالم سيشعرون بالحماس من العمل الذي سيظهر في عملنا المقبل الذي يقدمه كل من MGM ونتفليكس”.

وقد استوحى جيب ستيوارت كاتب العمل الجديد نصه من العمل الأصلي لهيرست، ووصف الأخير ستيوارت بأنه كاتب رائع وسيأتي بخطوط درامية جديدة ورؤية قوية للقصص التي ستظهر حول أشهر الفايكينغز المعروفين.

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العمل التاريخي بموسمه السادس مؤلف من عشرين حلقة وسيعرض على قسمين.

ويعتبر الأمر نادر اً أو ربما لم يسبق له مثيل، أن تحصل شركة على حقوق عرضية لدراما شبكة أخرى، وتعلن عن سلسلة جديدة، بينما لا يزال يعرض على الشبكة الأصلية، ومع عرض الموسم السادس ونهايته في العام 2020 تكون السلسلة التي بدأت في العام 2013 قد عرضت 89 حلقة.

وقد علق ستيف ستارك رئيس الإنتاج التلفزيوني في MGM على الأمر وقال: “يسرنا أن نتشارك مع مايكل هيرست، وجيب ستيوارت ونتفليكس الفصل التالي المذهل من عالم الفايكينغ”.

وتابع: “نحن نتطلع إلى استمرار هذه الملحمة العظيمة، ومتحمسون لمعرفة ان الفانز في جميع أنحاء العالم سيكون لديهم الفرصة لمتابعة العمل من على منصة جديدة وهي نتفليكس”.

العمل المرتقب سيتضمن كل ما يحبه المتابعون، وقال نائب رئيس السلسلة الأصلية في نتفليكس تشانينغ دونغي: “ان امتياز هذه السلسلة شيء مدهش.. ويسلط هذا العمل الضوء على القصص الدرامية التي تتضمن العائلة والولاء والسلطة”.