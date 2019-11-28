ما هي هواية ملحم زين المفضلة؟

متابعة بتجــــــــــرد: كشف النجم اللبناني ملحم زين عن أن هوايته المفضلة هي لعبة لعبة البلياردو.
وقال ملحم زين في لقاء خاص مع كاميرا “ET بالعربي” على هامش حفله الأخير بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة أن هذه اللعة تخفف من توتره ويخصص لها وقتًا في يومياته.
يشار إلى أن آخر أعمال ملحم زين الفنية كان ميني ألبوم بعنوان ملحم زين 2019″ يتضمن أغنيات باللهجة اللبنانية هي “لهون وبس” و”مدري شو بني”، “من مدة”، “قولوا” و”صفا قلبي”.
وتعاون “زين” مع الملحن سليم سلامة في تلحين هذه الأغاني ومع الموزّع عمر صباغ في توزيعها، والشاعر فادي خليل في كتابة كلماتها، ما عدا أغنية “لهون وبس” التي كتب كلماتها إيفان نصوح.
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