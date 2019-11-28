جان يامان يكذب الشائعات التي تتهمه بالغرور

متابعة بتجــــــــــرد: في زيارة النجم التركي جان يمان لملاطية في تركيا أحب أن يثبت للجميع عدم صحة الأخبار التي أفادت بأنه شخص مغرور فرأيناه يأكل، يتحدث ويتصور مع الناس في الشارع من خلال صور وفيديوهات انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان لكاميرا ET بالعربي لقاء خاص مع “يامان” الذي تحدث عن هذا الموضوع وعن الجدل الذي يثيره بالفيدوهات والصور التي ينشرها لمعجباته و معجبيه في جولاته خارج تركيا.

وأشار جان يامان إلى أنه يرحب دائمًا بالمعجبين الذين يقتربون منه لالتقط صورًا تذكارية إلى جانبه، وأضاف أن ذلك لا يزعجه إطلاقًا، بل على العكس يشعره بمحبّة الناس له.

ومن المعروف أن جان يامان يعتبر من أشهر الممثلين الأتراك، وكسب جماهيرية واسعة في السنوات الأخيرة وتحديدًا بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسله “الطائر المبكر” في تركيا والبلدان الأوروبية والوطن العربي.