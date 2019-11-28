ذا ويكند لم يتخطّ سيلينا غوميز بعد!

متابعة بتجــــــــــرد: عاد مغني الراب الأمريكي “ذا ويكند” إلى نشاطه الفني من خلال إطلاق أغنيته الجديدة Heartless.

وتعتبر هذه الأغنية، هي الأولى له منذ حوالى ثلاث سنوات أصدر خلالها ألبوم My Dear Melancholy في شهر آذار/مارس من عام 2018.

يذكر أن “ذا ويكند” كان قد ألغى صفحته على “إنستجرام” في شهر حزيران/يونيو الماضي وأعاد تشغيلها منذ حوالي الأسبوع ولكن مع إلغاء كل المحتوى القديم.

Advertisements

ويعتبر ذا ويكند في مطلع هذه الأغنية أنّه ليس بحاجة إلى الفتيات إنّما هنّ بحاجة إليه ويكمل ويشرح الأسباب التي جعلت منه Heartless أي بلا قلب فيقول: “كل هذا المال ويتابع أن الألم جعله شخص عيدم الإحساس “كما وزادت الشهرة من تعبه فيقول في الأغنية: “جلسات تصوير، أنا نجم الآن، أتكلّم مع Time، Rolling Stone وBazaar”.

كما أطلق “ذا ويكند” أغنية أخرى بعنوان Blinding Lights، وهي أغنية الإعلان الرسمي لسيارات Mercedes Benz الألمانية.

وعلى ما يبدو أنّ ذا ويكند لم يتخطّ علاقته بسيلينا غوميز، فانتشرت معلومات عن أنّه سجّل أغنية جديدة بعنوان Like Selena والجمهور بانتظار طرحها في الوقت القريب المقبل.