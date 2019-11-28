فرقة EXO الكورية تعود.. وبقوة!

متابعة بتجــــــــــرد: منذ أن أعلنت فرقة EXO عن عودتها إلى الساحة الفنية، والمعجبين في حالة ترقب جنونية لكل جديد تقدّمها الفرقة لهم.
وبعد الكشف عن صور الغلاف والألبوم، أطلقت الفرقة فيديو كليب أغنية Obsession فحقق إنتشارًا مذهلًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والملفت كان تصدر الفرقة لأول خمسة هاشتاغات على موقع “تويتر” حيث تفاعل محبّوهم معهم حول العالم وأعربوا في تغريداتهم عن سعادتهم بالكليب وبعودة الفرقة.
الكليب يعكس المفهوم الجديد الذي تحاول الفرقة أن تروج له وهو التجدد والعصرية، وهو ما ظهر في العمل من خلال الـVisuals والغرافيكس.
ويندرج هذا العمل ضمن قائمة من الأعمال التي من المقرر طرحها في الفترة المقبلة في خطة ممنهجة وضعت لعودة الفريق على الساحة الفنية بصورة جديدة من خلال أعمال تحاكي المعجبين وجولة فنية من المتوقع أن تبدأ في أواخر شهر كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.
لمشاهدة كليب أغنية Obsession:
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