- 1/3
- 2/3
- 3/3
متابعة بتجـــــــــرد: عادت أخبار العلاقة بين هايلي بالدوين وحبيبة زوجها السابقة سيلينا غوميز إلى الواجهة من جديد.
فبالرغم من غياب جاستن بيبر وزوجته عن حفل الـAMAs لهذا العام، إلّا أنه ومن الواضح أنّ هايلي قد أعجبتها إطلالة سيلينا غوميز المميزة في هذه الليلة.
وفي التفاصيل، بعد أن نشر خبير المكياج Hung Vanngo فيديو “لوك” سيلينا في هذا الحفل، فاجأت هايلي المتابعين ترك علامة إعجاب (لايك) على هذا المنشور.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بالدوين بخطوة مماثلة، ففي الأشهر الماضية أعجبت بثلاث منشورات عن سيلينا. كان آخرها صورة تجمع سيلينا بصديقاتها للإحتفال بإصدار أغنيتها الجديدة.
يُذكر أنّ الجميع تحدث عن التوتر في العلاقة بين سيلينا وهايلي منذ حوالي الشهر عندما أصدرت سيلينا أغنيتها Lose You To Love Le واعتبر الكثيرون أنها توجّهت من خلالها إلى جاستن بيبر. ليأتي الرد من هايلي بصورة على “إنستجرام” وهي تستمع إلى أغنية I’ll Kill You والذي اعتبره أيضًا المتابعون موجّه لسيلينا.
كانت هذه تفاصيل خبر هايلي بيبر معجبة بإطلالة سيلينا غوميز – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.