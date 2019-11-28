عشرة ملايين “أطيح واقف” لـ عبد المجيد عبد الله

متابعة بتجـــــــــرد: يعيش الفنان السعودي الكبير عبد المجيد عبد الله حالة نجاح استثنائية منذ طرح أحدث أغنياته بعنوان “أطيح واقف”.

الأغنية تحافظ بعد شهرين على إطلاقها على المراتب الأولى في مختلف الإحصاءات الموسيقية في الوطن العربي، حيث تحقق ملايين الإستماعات والمشاهدات عبر المتاجر الإلكترونيية، ويزداد يوميًا الطلب عليها عبر أثير إذاعات الراديو.

وتخطى مؤخرًا فيديو أغنية “أطيح واقف” حاجز العشرة ملايين مشاهدة عبر قناة عبد المجيد عبد الله على موقع “يوتيوب”.

وأغنية “أطيح واقف” من كلمات رمز، ألحان أحمد الهرمي وتوزيع سيروس، وترافق إصدارها مع موجة إشادات واسعة بروعتها من فنانين وزملاء لعبد المجيد عبد الله.

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تجدر الإشارة إلى أن عبد المجيد عبد الله يعاني منذ فترة من آلام مرضية في أذنه تتطلب منه الإبتعاد عن الأصوات الصاخبة والحفلات الغنائية.

لمشاهدة فيديو أغنية “أطيح واقف”: