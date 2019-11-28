كارول سماحة تهاجم الناطق باسم نتنياهو: عنصريون ومجرمون

حرب كلامية اندلعت بين الفنانة اللبنانية كارول سماحة والناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان عبر موقع "تويتر"، على خلفية إعادة الأولى نشر تصريحات المطربة الكبيرة ماجدة الرومي بشأن مخطط الصهيونية لتفتيت العالم العربي.

وربطت الفنانة ماجدة الرومي ما يجري في العالم العربي بـ"بروتوكلات زعماء صهيون"، قائلة: "لدى الصهيونية خطة عالمية لتفتيت العالم العربي كله".

وأضافت الرومي، في مؤتمر صحفي: "هناك شيء يسمى (إسرائيل الكبرى) موجودة على عملتهم النقدية، الإسرائيليون لم يرسموا حدودهم ويعتبرون أن دولتهم من النيل إلى الفرات، وأيضا يعتبرون أن الله أعطاهم الحق بأن يكونوا الأسياد على العالم".

وأعادت سماحة نشر الأقوال المتلفزة للرومي، وغردت: "كلام كتير صحيح، ويا ريت الكل قادر يشوف الصورة من بعيد، والخطر الأكبر القادم".

جندلمان، الذي يتقن اللغة العربية، اتهم المطربتين اللبنانيتين بـ"الفاشية والعنصرية"؛ وغرد: "تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن تكونا مثالا للتسامح ولرفض العنصرية".

وأضاف متحدثا عن بروتوكولات حكماء صهيون: "البروتوكولات زورت بروسيا في القرن الـ19 بغية التحريض على الشعب اليهودي، وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي، ومن يدعمها يدعم النازيين".

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وردت سماحة بسلسلة تغريدات نالت استحسانا وتأييدا واسعا من متابعيها، وكتبت: "الناطق الرسمي للمدعو نتنياهو يعطينا دروساً بالإنسانية والأخلاق! ماذا عن عنصريتكم والتفرقة بين يهود الغرب والشرق أو ضد اليهود القادمين من إثيوبيا؟ أو جرائمكم بحق العرب الفلسطينيين وأطفال غزة، واحتلال أراضي الغير وضمها كما في الجولان والقدس ضد كل الأعراف والقوانين الدولية".





ليرد جندلمان متهما سماحة والرومي بـ"العنصرية"، وغرد: "لا تتهربي من مسؤوليتك عن دعمك لتصريحات ماجدة الرومي التي عبرت عن إيمانها ببروتوكولات حكماء صهيون المزورة، التي كانت الأساس لمجازر عديدة وللنازية التي ذبحت 6 ملايين يهودي".

وأضاف: "لا أخلاق ولا إنسانية لدى من يدعم هذه الخرافات العنصرية. الآن كشفتِ أنتِ النقاب عن عنصريتك أمام أعين العالم كله".

وردت سماحة بكلمات قوية، وغردت: "قتل ٦ ملايين يهودي لا يعطيكم حق احتلال أراضي الغير وسفك دماء أطفال فلسطين!!"، ثم أعادت كتابة التغريدة باللغة الإنجليزية بعد أن غرد جندلمان بالإنجليزية محاولا التحريض ضدها والرومي.

ووجدت تغريدات سماحة تأييدا كبيرا من متابعيها وصدى واسعا عبر موقع تويتر.

يتعمد المتحدثون الرسميون الإسرائيليون باللغة العربية استفزاز الفنانين العرب، وغالبا ما يجد جندلمان والمتحدث بلسان الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ردا قويا من الفنانين العرب.





