سيلينا غوميز وبوما.. مجموعة جديدة مستوحاة من رياضة الركبي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد سيلينا غوميز من أبرز الوجوه الإعلانية لعلامة الملابس الرياضية الألمانية "بوما" منذ فترة طويلة، وبمناسبة موسم الإجازات، عادت نجمة البوب لتكشف النقاب عن تعاونها الثالث مع العلامة التجارية الشهيرة، والتي تشمل تشكيلة من الملابس و الاكسسوارات، بالإضافة إلى نمطين جديدين من الأحذية الرياضية.

وتشمل المجموعة المستوحاة من رياضة الركبي قميصًا للركبي، فستانًا للهوكي، وسترة باقر قصيرة بالإضافة إلى سترة منسوجة، كما تتضمن التشكيلة قبعة صوفية جميلة من شأنها أن تبقيك دافئة خلال الأشهر الباردة.

أما بالنسبة للأحذية، فقد استغلت غوميز الصورة الظلية للحذاء الكلاسيكي الشهير "Cali Suede" من بوما، وحولته إلى حذاء للجري أطلقت عليه اسم "SG Quilted Runner".

و خلال المجموعة، قامت النجمة بتضمين لمسات شخصية مثل رقم "92" الذي يشير إلى سنة ميلادها، إلى جانب رقم 48 الذي يشير إلى سنة تأسيس العلامة الألمانية على يد رودولف داسلر، بالإضافة إلى رمز الفاصلة المنقوطة الذي يشير إلى الوشم المرسوم على معصمها.

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و كما هو الحال دائمًا، استعرضت سيلينا قطع المجموعة في صور الحملة الإعلانية التي اتخذت طابعًا كلاسيكيًا، حيث تم تصويرها في وضعيات مختلفة بين أكوام الكتب في مكتبة المدرسة.

أما لوحة الألوان الخاصة بالمجموعة، فتضمنت ظلال صامتة وبسيطة إلى حد ما، ولكن أنيقة بما يكفي لترقية مظهرك الرياضي إلى المستوى التالي، وشملت الأبيض وبني التان والأزرق النيلي والوردي الناعم، لونت مختلف القطع والإكسسوارات.

وستصدر مجموعة "Selena Gomez x PUMA" لخريف / شتاء 2019 على مستوى العالم في 1 ديسمبر؛ وستكون متاحة للشراء في متجر بوما الإلكتروني وفي متاجرها في جميع أنحاء العالم وكذلك في بعض متاجر التجزئة المختارة، أما بالنسبة للأسعار فتتراوح بين 30 دولارًا و 120 دولارًا أمريكيًا.

وتعد سنة 2019 سنة ناجحة لشراكة سيلينا مع بوما، ففي أغسطس، لعبت دور البطولة في حملة بوما لمجموعة "Cali Remix Drop"، وفي شهر أكتوبر، أصبحت رسمياً وجه خط "Cali Sport" للعلامة الألمانية.

وسواء كنت بحاجة إلى بعض الملابس الرياضية الجديدة أو مجرد حذاء رياضي لطيف مناسب لخزانة ملابسك اليومية، هناك شيء مناسب للجميع في هذه المجموعة.