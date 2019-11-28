مريم حسن تتعرض لموقف "مضحك"على السجادة الحمراء أمام عدسات المصورين

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حضرت الفنانة اللبنانية مريم حسن فعاليات عرض الفيلم البرازيلي "الرجل الودود" المشارك في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ41، وذلك في العرض العالمي الأول له على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن عروض اليوم السابع من المهرجان.

وتعرضت مريم حسن لموقف "مضحك" بعد ظهورها على "الريد كاربت" حيث جذبت أنظار المصورين بإطلالتها، وعندما كانت تقوم بتغيير وضعيتها على السجادة الحمراء لالتقاط صور جديدة سقط "قرطها" من أذنها.

ولم تلاحظ مريم حسن سقوط "قرطها" إلا أن إحدى المنظمات اكتشفت الأمر ووقفت تساعدها في معالجة هذا الموقف المحرج وارتدته مجددًا، وطالبت بالتوقف عن التصوير، وعلى ذلك أكدت المنظمة.

ولم يتوقف المصورون عن ذلك والتقطوا لها هذا الموقف، حيث علقت مريم حسين بالقول: "مش هيبطلوا تصوير ما بيصدقوا يلاقوا أي موقف".

وأطلت مريم حسين بفستان قصير "لامع" باللون الأخضر وبكتف واحد، ونسقت إطلالتها كع مكياج هادىء وتسريحة شعر بسيطة.

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وحرص على حضور الفيلم البرازيلي "الرجل الودود" عدد من النجوم منهم ليلى علوي ورانيا يوسف والنجم العالمي بيلي زين الذي يطلق عليه "شرير تيتانيك"، إضافة للمنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، والفنان محمود الليثي ورانيا منصور وشقيقتها نورهان منصور ولبلبة وحسام الجندي وزوجته وإنجي المقدم.

وانطلقت مساء الأربعاء الماضي، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا المصرية، ويرأس دورته الحالية المنتج والسيناريست محمد حفظي.

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام، حيث تتضمن فعاليات المهرجان عروضًا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".

يُذكر أن إدارة مهرجان القاهرة تستعد لإحياء حفل الختام غدًا الجمعة 29 نوفمبر وسط مشاركة واسعة لنجوم الفن، على أن يتم توزيع الجوائز للفائزين في المسابقات المختلفة.

ويُشار إلى أن مريم حسن شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "قمر هادئ" مع الفنان هانى سلامة، وداليا مصطفى ويسرا اللوزي، وهو من تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.