في عيدها الـ 80.. كيف تغلبت تينا تيرنر على الجلطة والسرطان ومرض الكلى؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صادف يوم الثّلاثاء الماضي عيد ميلاد المُغنّية الاستعراضية المُخضرمة تينا تيرنر الـ 80، ولم تنس النّجمة إظهار الحُب والاهتمام لنفسها في هذا العُمر الذي يُعدّ مَعلمًا في حياتها.

ونشرت تينا فيديو لمُعجبيها عبر تويتر، وجّهت عبره رسالةً مليئةً بالكلمات الإيجابية، قالت فيه:"نعم إنني 80، كيف فكّرت بأن أكون بعُمر الـ 80، ليس هكذا. كيف ذلك؟ إنني أبدو رائعة، وأشعر بأنني رائعة، فقد مررت بالكثير من الأمراض الحقيقية التي أتجاوزها، وكأنني أحظى بفُرصة ثانية في الحياة، فأنا سعيدة بكوني امرأة ثمانينية".

وبالفعل، مرّت تيرنر بمُعضلاتٍ صحيّة خطيرة في العقد الأخير من عُمرها؛ إذ تعرّضت لجلطة دماغية في عام 2013، كما تمّ تشخيصها بسرطان معوي في عام 2016، ولاحقًا أصيبت بمرضٍ كلوي.

وبسبب تلك الأمراض، اضطرّت النّجمة للخضوع لعملياتٍ جراحية لكي تتخّلص من مشاكلها الصّحية في العامين 2016 و 2017 على التّوالي، حيث أزالت القسم المُصاب بالسّرطان من القولون، ومن ثمّ خضعت لعملية زراعة الكلى التي تبرّع بها زوجها إروين باتش.

شاركت تينا تفاصيل رحلة المرض والعلاج عبر كتاب المُذكّرات الخاص بها My Love Story أي "قصّة حُبّي"، وجاء في سطوره: "أعلم بأنّ مُغامرتي الصّحية بعيدة من أن تنتهي قريبًا، لكنني ما زلت هنا، أقرب ممّا تخيّلناه".

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واستطردت المُغنّية قائلة: "أستطيع النّظر إلى الوراء وفهم لماذا حصل معي ذلك، الجيّد خرج من السّيئ، والفرح خرج من الألم، ولم أكن سعيدة كُلّيًا كيومي هذا".

ولأنّ تينا تيرنر عَلمٌ غنائيّ أيقوني في عالم صناعة التّرفيه، لم ينسَ كِبار النّجوم من مُعايدتها كُلٌّ على طريقته الخّاصة، فعايدها الموسيقي رينغو ستار قائلًا: "تينا رائعة. عيد ميلاد سعيد. تينا تيرنر، السّلام والحُب".

أمّا مُغنّية الراب ميسي إليوت، فقد تمنّت عيد ميلاد سعيد لتينا قائلةً: "نحتفل بميلادك الـ 80 اليوم! من المُهم جدًا أن نعرف تاريخنا في الموسيقى، لأنّ تينا تيرنر حطّمت الأبواب وتركتها مفتوحة لمُغنّين أمثالي وأمثال مُعظم المُغنّين المُفضّلين لديكم".

يُشارُ إلى أنّ تينا تيرنر تقاعدت منذ 10 سنوات؛ إذ صرّحت لصحيفة The New York Times في عددها لشهر أيلول/سبتمبر الماضي بأنّها لا تُغنّي، ولا ترقص ولا تتأنّق منذ 10 سنوات.