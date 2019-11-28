كارول سماحة تدخل في مشادة مع مسؤول إسرائيلي.. ما علاقة ماجدة الرومي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دافعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن نفسها إزاء اتهامات وجهها إليها مسؤول إسرائيلي يُدعى أوفير جندلمان وهو المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أشار إلى أنها تدعم العنصرية بعد نشرها مقطع فيديو للفنانة ماجدة الرومي تتحدث فيه عن كتاب "بروتوكولات حكماء صهيون".

ودخلت كارول سماحة مع أوفير جندلمان، في مشادة كلامية، ردًا على استغلالها للتصريحات التي أطلقتها ماجدة الرومي وإعادة نشرها لمقطع الفيديو وتوجيه اتهامات بالعنصرية والفاشية، وزاد بأن هذا لا يجب أن يصدر من فنانتين كبيرتين.

وجاء في تعليق "جندلمان" على كارول سماحة قوله: "تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن ‏تكونا مثالًا للتسامح ولرفض العنصرية، البروتوكولات زورت بروسيا في القرن الـ19 بغية التحريض على ‏الشعب اليهودي وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي، من يدعمها يدعم ‏النازيين، يا عيب الشوم".‏

وردت كارول سماحة، على هذه الاتهامات باتهامات مماثلة وجهتها إليه بأنه والمسؤولين الإسرائيليين يعملون على العنصرية والتفرقة بين يهود الغرب والشرق، وأنه غير مخول له أن يعطينا دروسًا عن الإنسانية.

وقالت كارول سماحة: "الناطق الرسمي للمدعو نتانياهو يعطينا دروسًا بالإنسانية ‏والأخلاق، ماذا عن عنصريتكم والتفرقة بين يهود الغرب والشرق أو ضد اليهود القادمين من أثيوبيا؟، أو ‏جرائمكم بحق العرب الفلسطينيين وأطفال غزة، واحتلال أراضي الغير وضمها كما في الجولان والقدس ضد ‏كل الأعراف والقوانين الدولية".‏

وواصل المسؤول الإسرائيلي التصعيد ضد كارول سماحة قائلًا لها: "لا تتهربي من مسؤوليتك عن دعمك لتصريحات ماجدة الرومي التي عبرت عن إيمانها ‏ببروتوكولات حكماء صهيون المزورة التي كانت الأساس لمجازر عديدة وللنازية التي ذبحت 6 ملايين ‏يهودي، لا أخلاق وإنسانية من يدعم هذه الخرافات العنصرية، الآن كشفتِ أنتِ النقاب عن عنصريتك أمام ‏أعين العالم كله".‏

واستطردت كارول سماحة، قائلًة: "قتل 6 ملايين يهودي لا يعطيكم حق احتلال أراضي الغير وسفك دماء أطفال ‏فلسطين".‏

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وأطلق أوفير جندلمان، تغريدة جديدة فقال: "أعربت المغنية اللبنانية الشهيرة كارول سماحة عن دعمها ‏للبروتوكولات سيئة السمعة، مشيًا على نهج المغنية اللبنانية الشهيرة ماجدة الرومي، هذا أمر معادي للسامية، ‏البروتوكولات عبارة عن تزوير وتشهير، أدى إلى عدد من المذابح كما أدى إلى حرق اليهود".‏

ولاحقته كارول سماحة بالرد فقالت: "تزوير الحقائق التاريخية واستثارة مشاعر الشفقة ‏والتعاطف قد أثبت التاريخ أنها تخصصكم، قتل ملايين من اليهود لا يعطيكم الحق في احتلال وسفك دماء أطفال ‏الفلسطينيين، تصرفاتكم هي الأبعد عن كرامة الإنسان وهذه هي معاداة السامية".‏

وجاءت هذه المشادة بعدما نشرت دعم كارول سماحة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيه ماجدة ‏الرومي، خلال ندوة أقيمت في جامعة بيروت العربية، تحدثت فيها بشأن كتاب "بروتوكولات حكماء صهيون".

وقالت "الرومي" إنها قرأت هذا الكتاب وهي ‏صغيرة ووجدت فكرته قائمة على نية الصهيونية العالمية بتوحيد حكومات العالم في حكومة واحدة ‏تحت قيادتها وتفتيت وحدة الأراضي العربية.‏

وعلقّت كارول سماحة على حديث ماجدة الرومي قائلًة: "كلام كتير صحيح، ويا ريت الكل قادر يشوف الصورة من بعيد ‏والخطر الأكبر اللي جاي، وإيه نعم السفينة بحاجة لقبطان".

يُذكر أن كارول سماحة وجدًت ثناء كبيرًا من متابعيها خاصًة أنها كانت هادئة للغاية في الرد على المسؤول الإسرائيلي أوفير جندلمان.