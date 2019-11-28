عزيز الشافعي يؤكد أن "2019" هي الأفضل في مسيرته

أكد الملحن عزيز الشافعي، أن عام 2019 يعد من أهم الأعوام في حياته المهنية، حيث بدأه بالعمل مع الفنانة أنغام في أغنية "حالة خاصة جدا"، وانتهى بالتعاون مع عمرو دياب لأول مرة في تاريخه بأغنيتين "يوم تلات" و"قدام مرايتها" ضمن ألبوم الهضبة الجديد "أنا غير".

وصرح عزيز الشافعي أن عمرو دياب الفنان رقم واحد في الشرق الأوسط، وجمعينا نفخر به كمصريين، فالتعاون معه شرف وسعادة، وبالنسبة لي بالرغم من تأخر العمل معه إلا أنه جاء في وقته بعمل مؤثر وفاق توقعاتي في الأغنيتين، قائلا: "(قدام مرايتها) الأقرب إلى قلبي، لكن (يوم تلات) حققت انتشارا وحب من الجمهور بشكل كبير".

وعن جديد أعماله خلال الفترة المقبلة، أعلن "الشافعي" تحضيره أعمال مع معظم المطربين، ولكنه يتمنى العمل مع الكينج محمد منير، كما أكد وجود أعمال تجمعه بعمرو دياب قريبا.

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