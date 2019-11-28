أصالة تُؤكّد أنّ وجود شخص خاطئ ضروري في الحياة

أعادت الفنانة السورية أصالة، نشر فيديو لها مع المذيع اللبناني نيشان، حول رأيها في خلافها مع بعض نجوم الفن، موضحةً أن وجود شخص على خطأ ولا يفهم في حياة الآخر شيءٌ ضروري ليبيّن لك قيمتك الحقيقية.

وقالت أصالة في الفيديو الذي نشرته عبر إنستغرام "مرات ما بيظهر الشخص اللي بيفهم.. إلا في وجود شخص ما بيفهم، فوجود شخص غلط ما بيفهم ضروري مثل اللي بيفهم".

وتفاعل عددٌ كبيرٌ من متابعيها، مؤكّدين أنها توجّه رسالةً للفنانة أحلام، حيث علّقت إحدى متابعيها "الملكة ما بتقدر تفهمك"، وقالت أخرى "أصولة ردك قديش قاسي علي أحلام وايت وايت عليها"، في حين سألها أحد متابعيها: "أصولة تعتقدي اللي بدو يفهم إنوا مايفمهك بيفهم؟".. لتردّ أصالة :"اللي ما بيفهمني ما بيفهم حدا".

أقرأ أيضًا:

عبدالمجيد عبدالله يُبكي أصالة في حفل ليلة سهم

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام ردّت على الخلافات التي نشبت بينها وبين الفنانة السورية أصالة نصري خلال الفترة الماضية، وطالبت ألا يتدخّل أحد في الصلح بينهما، مشيرةً إلى أنها أخذت القرار بعدم الصلح مرة ثانية.

وقالت أحلام، أثناء لقائها بأحد البرامج التليفزيونية "أنا بالنسبة لي هذي الإنسانة انتهت، أنا هالمرة جد ماخدة قراري، مع احترامي للجميع أنا مبسوطة من رد نوال حبيبتي، لأن يمكن نوال تعرف اللي بداخلي، الله يسهل للجميع، أنا بدي أعيش لفني، لجمهوري، رجاءًا هذا الموضوع بدي أقفله، ولا أحد يتدخل بيني وبين حد تاني، أنا أخدت قراري إني أصاحب الناس اللي بتحبني ومت بتحقد عليا".

Advertisements

وكانت أحلام قد وجّهت الشكر لأصالة على تمنيها الشفاء للإعلامية فجر السعيد، واصفةً إياها بالطيبة الأصيلة، لترد أصالة على المنشور بطريقة أغضبت أحلام، جعلتها تحذف المنشور بعد الرد، فقد عاتبت أحلام على "مزاجيتها"، قائلةً: "يا حلومة عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه ربع قرن".

بعدها، لاحقت أحلام ردود متابعيها، متسائلين عن سبب حذف المنشور، وسبب غضبها، لتُعلّق بأنها حذفت المنشور بسبب أن "الحقد وصل مراحله الأخيرة".

قامت بعدها أحلام بحظر "بلوك" حساب أصالة من جميع صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، وردّت أصالة في أحد البرامج: "خليها تفش خلقها"، لتصفها أحلام فيما بعد بـ"المنافقة".

قد يهمك ايضاً:

رسالة أصالة للمنتج جمال العدل فى عيد ميلاده

مصطفى توضح تورُّطها في أزمة طارق العريان وأصالة