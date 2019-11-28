شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام وينتهى صناع "لص بغداد" من التصوير لطرحه يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك أبطال فيلم "لص بغداد" على الإنتهاء من تصوير الفيلم، الذى يلعب بطولته النجم محمد إمام، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى في يناير المقبل، حيث يتبقى لفريق العمل 72 ساعة فقط وينتهى التصوير تماماً، والفيلم من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف تامرإبراهيم.

وصور فريق العمل بقيادة المخرج أحمد خالد موسى عدة مشاهد متتالية داخل شارع المعز تحديداً فى "باب الفتوح" ما يقرب من 22 ساعة، وجمعت المشاهد كل من محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، أحمد العوضى، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توته، على أن ينتقل فريق العمل إلى ديكور "المقابر" خلال الثلاث أيام المقبلة .

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامرإبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدورأحداثه فى إطارأكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.