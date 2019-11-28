عبير صبري لـ"الخليج 365": مجدي أحمد علي سر خوضي لـ"2 طلعت حرب".. و"الأخ الكبير" بطل شعبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تعيش الفنانة عبير صبري، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، إذ تواصل تصوير دورها في مسلسل"الأخ الكبير" وتستعد لفيلمها السينمائي الجديد "2 طلعت حرب".

وأوضحت عبير صبري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنها سعيدة بالمشاركة في المسلسل مع الفنان محمد رجب، خاصة أنها تعد تجربة جميلة في مشوارها الفني، مشيرة إلى أن "الأخ الكبير" تدور أحداثه في إطار شعبي.

وتابعت، أن أكثر ما جذبها لخوض هذه التجربة روعة السيناريو، والنوعية التي تسير فيها القصة الدرامية من خلال البطل الشعبي، "والناس بتحب النوع ده من المسلسلات".

ولفتت إلى أنها تعاونت مع مخرج العمل إسماعيل فاروق في تجربة سابقة حققت نجاح كبير وهى فيلم "اللي اختشوا ماتوا"، متمنية أن تحقق التجربة الجديدة للنجاح المنتظر لها، وينال دورها رضا وإعجاب الجمهور.

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وعلى جانب آخر، أكدت عبير، أنها وافقت على المشاركة في فيلمها السينمائي الجديد"2 طلعت حرب" بسبب المخرج مجدي أحمد علي، موضحة أنها تحبه كمخرج، وأن وجودها في عمل يحمل اسمه "حاجة كويسة جدا".

وأشارت إلى أنها عملت معه من قبل بفيلم "عصافير النيل"، وكانت تجربة ناجحة جدا ومهمة، وحصدت العديد من الجوائز الدولية في عدة مهرجانات.

وتابعت: "2 طلعت حرب.. تجربة جديدة ومختلفة من ناحية الكتابة، ودي من الحاجات اللي شجعتني أكثر على المشاركة".

وعن تحضيراتها للعملين، فقالت: "دوري في التجربتين لفتوا انتباهي لتقديمهما، وجلسات عمل جمعتني بالمخرج مجدي أحمد علي والمخرج إسماعيل فاروق، للوقوف على رسم الشخصيتين، أذاكر جيدًا لوضع خطوط عريضة لهما، والتفكير في كيفية تقديمهما على الشاشة".