تراند اليوم : بعد وفاة أخيه بأيام .. أخو هيثم أحمد زكي يظهر في مكان غير لائق مع فنانة شهيرة...

تفاجأ الجمهور المصري بتصرف صادم من رامي عز الدين بركات - الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي - بعد وفاة أخيه بأيام.

وظهر "رامي" في حفل عيد ميلاد الفنانة المصرية "بوسي" رقم 66 والذي احتفلت به رفقة أبنائها وأسرتها.

ونشرت سارة نور الشريف - ابنة بوسي - صورة من الاحتفال ، ظهر فيها رامي عز الدين بركات.

وقالت سارة مهنئة والدتها: كل سنة وانتي جميلة .. كل سنة واحنا في حضنك .. وانتي أجمل فنانة متألقة وبصحة جيدة.

وحضر الحفل رفقة رامي بركات ، كل من الإعلامية بوسي شلبي والفنانة المعتزلة نورا - شقيقة بوسي - بالإضافة لبنات بوسي ونور الشريف.



