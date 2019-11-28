تراند اليوم : بعد أزمتها مع إلهام شاهين: مي العيدان لفنانة شهيرة: الله شفاكي من السرطان لتستمري في الهز...

لم تخرج الإعلامية الكويتية مي العيدان من أزمتها مع الفنانة المصرية إلهام شاهين حتى دخلت في أزمة جديدة.

واستنكرت "مي" ظهور مقطع فيديو راقص للمطربة اللبنانية إليسا عقب تجاوز أزمتها الصحية.

وقالت "مي" تعليقا على الواقعة: إليسا ما شاء الله رب العالمين شفاها من مرض السرطان عشان ترجع ترقص تاني وتهز كفو .. استمري في الهز.

و وكانت الفنانة المصرية إلهام شاهين ردت على الاتهامات التي وجهتها لها الإعلامية الكويتية مي العيدان بسبب فستانها الذي رأته غير مناسب .

وقالت "إلهام" في لقاء على هامش مهرجان القاهرة السينمائي: براحتها .. من حق أي حد يقول أي حاجة .. مش بتضايق.

وأضافت: أنا معرفش أصلا هي قالت ايه لكن تقول اللي يعجبها .. مش بعترض على أراء حد.

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و شنت الإعلامية كويتية شهيرة هجومًا حادًا على الفنانة المصرية إلهام شاهين، بعد ظهورها بفستان مثير مهرجان القاهرة السينامئي الدولي في

دورته الـ41 والذي يعقد بدار الأوبرا المصرية.

وقالت الاعلامية الكويتية مي العيدان، مهاجمة إلهام شاهين، إن عليها أن تحترم سنها وتغطي جسدها الذي وصفته بـ"المريرب".

وكتبت مي العيدان على حسابها عبر موقع "تويتر:"الهام شاهين . . ما تبين تحترمين جسمك المريرب احترمي عمرك ٥٧ سنه ترى مش باقي كتير. . ترى اللي قالك سكسي كان بيضحك عليك. . بالعكس الصوره تثير الشفقه . . . بليز

لا تستمري احتشمي ياوليه".

وهاجم متابعون الإعلامية الكويتية بسبب نقدها الجارح للفنانة المصرية، وعلق احدهم قائلًا :" الانتقاد لازم يكون بشكل محترم بدون تجريح لكائن من كان ... بس سبحان الله هذا حالنا نموت بالتجريح والنقد ... يا حضرة الاعلامية الشباب شباب القلب مو العمر واللبس وأعتقد ماراح تتحاسبي عنها بس ما قول غير يخرب بيت الواسطة يلي عملتك صحافية وكاتبة".

