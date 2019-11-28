تراند اليوم : تم إنقاذها من الموت.. نيللي كريم تخضع لعملية جراحية خطيرة...



خضعت الفنانة المصرية نيللي كريم، لعملية جراحية خطيرة، في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ونشرت نيللي صوراً لها علي سرير المرض في أمريكا، وتوجهت بالشكر لأطباء المستشفى علي إنقاذ حياتها.

وتخوض الفنانة نيللي كريم، السباق الدرامي لشهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل "النصابين"، والذي تعاقدت عليه مؤخرًا، للبدء في تصويره فور عودتها من أمريكا.

وكان تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اجتمع مع المنتج جمال العدل رئيس شركة "العدل جروب مالتي ميديا"، منتصف شهر نوفمبر الجاري، بشأن الاتفاق على إنتاج مسلسل "النصابين".







