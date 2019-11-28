تراند اليوم : «بدون حجاب وملابس مثيرة».. مُنشدة «طيور الجنة» تفاجئ الجميع بصورة صادمة...



صدمت نجمة قناة طيور الجنة الفنانة المغربية أمينة كرم، الجميع بصورة تؤكد تخليها عن الحجاب وارتداء ملابس على الموضة، بعد سنوات من الإلتزام بالحجاب الشرعي.

وأثارت «منشدة» قناة طيور الجنة التي عرف عنها إلتزامها الديني، حالة من الجدل، بعد ظهورها بشعرها وبنطلون جينز ضيق، وانطلقت التعليقات ما بين مؤيد لما أقدمت عليه باعتباره حرية شخصية، وما بين رافض ومهاجم لها.

وكانت مروة حماد زوجة مدير القناة خالد مقداد، صرحت أنّه تم التخلي عن كرم لتحولها باتجاه الموضة واهتمامها بأن تكون نجمة على السوشال ميديا.

وهو الأمر الذي نفته كرم بفيديو آخر وصادم، اتهمت فيه حماد بأنها السبب وراء مغادرتها للقناة، بعد إهانتها لها هي وعدد من فتيات المغرب، وكشفت كرم حينها أنَّ حماد زوجة مدير القناة اقتحمت عليهن غرفة الملابس وكن وقتها بعمر صغير، وقالت بصوت عال: "اللي بده يتفرج يجي يشوف".

وأضافت كرم أنها شعرت بالإهانة خاصةً أنَّ حماد جعلت إحداهن تراقب فتيات المغرب بشكلٍ متواصل وهو ما أشعرها بالإهانة، وذلك بسبب غيرتها، لتقرر كرم بعدها ترك القناة وعدم المشاركة في برايم برنامج "كنز 4" إلا أنها تراجعت وشاركت في البرنامج بعد اعتذار مقداد لها وتقبيله لرأسها.

وكانت كرم قد نفت بشكل قاطع أخبار خطوبتها على عصام مقداد الشهير بـ "عصومي"، وهو ابن خالد مقداد ومروة حماد، بعد انتشار هذه الشائعة في فترة من الفترات.

وبدأت كرم مشوارها مع طيور الجنة وهي طفلة صغيرة، واستمرت بها فترة من الزمن، إذ ظهرت بعد فترة على الشاشة مُرتديةً الحجاب، الذي بدأت تدريجيًا بخلعه فبعدما كانت ترتديه بشكل كامل، بدأت بإظهار خصلات شعرها، لتقوم بخلعه بشكل كامل.







