تراند اليوم : فنانة شهيرة تفاجيء الجميع: أنا مسيحية .. و زوجي مسلم وأفتخر...

كشفت فنانة شهيرة مفاجأة كبيرة بعد الكشف عن ديانتها الحقيقية ، وديانة زوجها أيضا.

وأثارت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن موجة من الجدل بعد قولها إنها مسيحية ، فضلا عن زواجها من مسلم.

وأوضحت "ماجي" أن ديانة زوجها المختلفة ، فضلا عن ديانة حماتها لم تمنعهم جميعا من التآلف الأسري .

وقالت في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر": أنا مسيحية وأفتخر .. زوجي مسلم وأفتخر .. حماتي ساكنة بالشياح .. أي عائق بيمنعني أوصل لعندا لحتى بوس إيدا .. بنتفكن تنتيف".

يذكر أن ماجي بو غصن متزوجة من المخرج والمنتج اللبناني جمال سنان.

