تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تقبل يد شاب على الهواء مباشرة وسط دهشة الجمهور...

تسببت فنانة مصرية شهيرة في موجة من الجدل بعد قيامها بتقبيل يد شاب أمام الجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي.

وفي أثناء تكريم الفنانة منة شلبي ، تفاجأت بشاب يطلب تسليم باقة من الورد لها ، وبالفعل اقتربت منة من الشاب وتحدثت معه قليلا وتسلمت منه باقة الورد لكنها تفاجأت به يقبل يدها.

وشعرت منة بالإحراج ثم تحدثت مع الشاب بامتنان شديد ، في أثناء قيامه بالرحيل من المكان ، فاجأته هي بتقبيل يده وسط دهشة الجمهور والصحفيين.

