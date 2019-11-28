بعد سخريتها اللاذعة منها.. رد فعل مفاجئ من مي العيدان على تعليق إلهام شاهين

بعدما سخرت من إطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي، نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان ردّ الفنانة إلهام شاهين عليها.

وتعليقاً كتبت: “رد إلهام شاهين. يا ريت الكل مثلها يتقبل النقد والرأي الآخر”. وكانت الممثلة القديرة رفضت الرد على الانتقاد وقالت: “براحتها”.

ويأتي هذا بعدما نشرت العيدان على حسابها على “إنستغرام” صورة لها وأرفقتها بتعليق ساخر جداً. وكتبت فيه: “إلهام شاهين. ما تبين تحترمين جسمك المريب، احترمي عمرك، 57 سنة، ترى مش باقي كتير. ترى اللي قالك سكسي كان بيضحك عليك. بالعكس الصورة تثير الشفقة. بليز لا تستمري احتشمي ياوليه”.

وأطلق هذا التعليق موجة من الانتقادات اللاذعة التي طالت الإعلامية حيث رأوا أنها تخطت الحدود في طريقة توجهها إلى شاهين.