تراند اليوم : الأمن السوري يعتقل الفنانة إنجي خوري بسبب فيديوهات إباحية

ألقت الجهات الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد، القبض على فنانة شهيرة، أثارت جدلًا خلال الآونة الأخيرة.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، إن الأمن قام باعتقال الفنانة إنجي خوري، بعد ترحيلها من الإمارات إلى سوريا، مشيرين إلى أنها مكثت يومين في حوزة الأمن إلى أن تم إطلاق سراحها بشروط ولاتزال رهن الاقامة الجبرية .

وكانت الفنانة إنجي خوري، قد رحلتها السلطات في لبنان إثر مشاركتها في التظاهرات ضد الحكومة، وتواجدت بعدها في الإمارات إلا انها لم تتوقف عن نشر صور وفيديوهات جريئة، وهو ما دفع الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي إلى تقديم بلاغ ضدها.

وألقت السلطات الأمنية في الإمارات القبض عليها داخل أحد الفنادق وقامت بترحيلها إلى سوريا، حيث تم احتجازها ليومين قبل ان يتم غطلاق سراحها.

وعلقت إنجي خوري على ما حدث عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، قائلة :” كسرولي جناحي لكن نسيوا عندي مخالب ثوية بالحق”.

فيما تشير المعلومات إلى أن أنجي تنوي الانتقال الى الكويت بحسب ما أعلنت سابقاً لكنها لم تحصل بعد على تأشيرة دخول، خصوصاً بعد الازمات التي اثارتها بين لبنان ودبي، اما بالنسبة لعودتها الى بيروت فمن الممكن ان تكون الخيار الثاني في حال تم تأمين كفيل او موافقة السلطات المختصة بمنحها إقامة من جديد.