“عامل إيه في حياتك”.. مريم عامر منيب تحيي ذكرى والدها الراحل بأغنية جديدة

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت مريم منيب، ابنة الفنان المصري الراحل عامر منيب، أغنية جديدة تحمل اسم “عامل إيه في حياتك” بمناسبة ذكرى وفاة والدها، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطى، وتوزيع أحمد عادل.

وفور إطلاق الأغنية، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون الفيديو الخاص بها واستعادوا ذكرياتهم مع أجمل أغاني الفنان الراحل عامر منيب.

وأوضحت مريم، في تصريحات لها، أن “الفكرة بدأت منذ فترة، حين كانت تتحدث مع الشاعر تامر حسين، حول ابتكار طريقة جديدة لإحياء ذكرى وفاة والدها الفنان الراحل عامر منيب. فاستجاب تامر فوراً وبدأ يفكر معها في كتابة كلمات الأغنية”.

وأضافت: “جاءت الفكرة أن تكون الأغنية عبارة عن دويتو يجمع بينها وبين والدها. وبالفعل قام تامر حسين بكتابة كلمات تتناسب مع أغنية قديمة للفنان الراحل، وهي أغنية عامل إيه في حياتك”، لتستكمل مريم الغناء والرد على والدها.

وكشفت مريم، “أن هذه “الأغنية تعتبر بمثابة بداية حقيقية لانطلاقها في عالم الغناء”. وأكدت أنها “تجهز لإطلاق عدد من الأغنيات الـSingle، أو المنفردة، خلال الفترة المقبلة. وتتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين المصريين”.

وأضافت مريم، أن “والدها كان دائمًا يحذرها وشقيقاتها من دخول الوسط الفني، لأنه مجال صعب ومرهق. لكنه لم يفرض عليهن شيئًا، وكان يترك لهن حرية اتخاذ القرار النهائي، الذي يرونه في صالحهن”.

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وأشارت إلى أن “جميع العاملين في الوسط الفني، يتعاملون معها على أنها ابنتهم الصغيرة، نظرًا لعلاقتهم القوية بوالدها”. وأوضحت أنها “ستقوم بتصوير فيديو كليب جديد للأغنية، يروي تفاصيل علاقتها بوالدها، الذي رحل عام 2011”.

كما أكدت مريم أن “عددًا من أصدقاء والدها، يؤمنون كثيرًا بموهبتها، وامتلاكها صوتًا مميزًا. وهو ما حمسهم لدعمها في خوض تجربة الغناء، من خلال تدريبها وتأهيلها. كما سيقوم عدد من الشعراء والملحنين بتجهيز مجموعة أغنيات لها”.

وقالت أنها “ستصدر كل عام أغنية خاصة لوالدها. ولن تكون أغنية عامل إيه في حياتك، الأخيرة في هذه التجربة”.

الجدير ذكره أن أغنية “عامل إيه في حياتك” الجديدة حققت رواجًا كبيرًا فور إطلاقها فحصد الفيديو الخاص بهذا والذي تم تصميمه بمشاهد من أعمال قديمة للفنان الراحل عامر منيب وأخرى لابنته مريم أثناء تسجيل الأغنية حقق أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد 24 ساعة على طرحه.

لمشاهدة فيديو أغنية “عامل إيه في حياتك”: