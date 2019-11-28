مايا دياب في السعودية الأكثر تداولًا

متابعة بتجــــــــــــرد: يترقب الجمهور ووسائل الإعلام عرض أوّل عمل مسرحي للنجمة اللبنانية مايا دياب “لوكاندة الأوباش” خلال الأيام المقبلة ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية.

ومع الكشف عن بوسترات “لوكاندة الأوباش” التي يتصدّرها الأبطال مايا دياب وحسن الرداد وماجد المصري، تحوّلت المسرحية إلى حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

مايا دياب التي تقدّم من خلال هذه المسرحية أوّل عمل فني لها في المملكة العربية، تلقت سيلًا من الرسائل التي هنأها فيها محبّوها على العمل، وأعرب من خلالها عدد كبير من المتابعين في السعودية عن تشوّقهم للقائها لأوّل مرّة ومشاهدة العرض. وسرعان ما تصدّر هاشتاغ “مايا دياب في السعودية” قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر” في السعودية وعدد كبير من البلدان العربية.

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مسرحية “لوكاندة الأوباش” ستعرض لأوّل مرّة في “موسم الرياض” بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل وهي من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.

الجدير ذكره أن مايا دياب كانت قد نشرت البوستر الخاص بها للمسرحية وآخر يجمعها بزملائها الأبطال فحصدت الصورتين عشرات آلاف “الإعجابات” عبر موقع “إنستجرام”.

على صعيد آخر، تواصل مايا التحضير للعديد من الأعمال الفنية، وكانت قد صوّرت اغنيتين على طريقة الفيديو كليب، الأولى بعنوان “يابا يابا” اطلقتها منذ أسابيع. والأغنية الثانية “ربع ساعة” ستطلقها قريباً. أغنية “يابا يابا” من ألحان محمد منير أحمد أبو السعود وكلمات مؤمن سيد أحمد السيد راجح، أما أغنية “ربع ساعة” من ألحان عصام كاريكا وكلمات أحمد الشريف.