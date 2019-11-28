شيلاء سبت لمنتقدي بكائها: حاولت أصير عديمة إحساس مثلكم! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّهت الفنانة البحرينية شيلاء سبت، السباب لمنتقديها إزاء ما تعرضت له من هجوم عليها بعد ظهورها في لقاء متلفز ولم تستطع حبس دموعها وأجهشت بالبكاء بعد عرض صورة جمعتها بمدرب البوكسينيج الخاص بها والذي توفي في عُمرٍ صغير.

وشتمت شيلاء سبت، متابعيها في منشور لها كتبته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، قائلًة إنها حاولت أن تكون عديمة الإحساس مثل الكثيرين ولكنها لم تستطع، لافتًة إلى أن هذه شخصيتها التي تتميز بها.

وقالت الفنانة البحرينية: "أنا إنسانة لما استأنس وايد أبجي، لما أتضايق وايد أبجي لما أشتاق لشخص أبجي لما أشوف صورة شخص عزيز على متوفي ابجي لما أودع أحد بالمطار أبجي لما أتعود على ناس بشغل ويخلص الشغل أبجي لما أي موقف يأثر فيني أبجي حتى على الحيوانات أبجي".

واستطردت شيلاء سبت قائلًة: "حاولت أصير عديمة إحساس مثلكم بس ما قدرت هذي أني وهذي شخصيتي يوم تنعدم الإنسانية من البشر ويصيرون حقودين ويكرهون كل حد يدشون حتى بنوايا الشخص".

واختتمت قائلًة: "بالنهاية الإنسان الطيب بيشوف الكل طيب نفسه والإنسان الشرير بيشوف الكل نفسه".

ولم تتمكّن الفنانة البحرينية شيلاء سبت، من أن تحبس دموعها، عندما تم عرض صورة تجمعها بمدرب البوكسينيج الخاص بها، أثناء استضافتها في برنامج "عالسيف"، المذاع على التلفزيون الكويتي، مشيرةً إلى أن هذا المدرب توفي وهو في عمر صغير ومنذ ذلك الوقت لم تذهب للتدرب على البوكسينيج مرة أخرى.

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وأكّدت شيلاء في تصريحاتها المتلفزة أنها لا يُمكن أن تترك الفن من أجل الزواج، معلقةً: "أنا ما بسوي شيء غلط، الفن رسالة، والحين الناس مو نفس الأول، حيث كانت الناس تنظر بشكل زين للفن".

وتابعت: "وبعدين أنا مقتنعة باللي بعمله وأكيد الشخص اللي هيرتبط بيا يعرف أخلاقي وما راح يحكم علي من الشغل في كل مكان في الدنيا هناك الشيء دالزين واللي مو زين".

أما عن سبب تأخر زواجها حتى الآن، أوضحت أنه لا يوجد سبب سوى أنَّ النصيب لم يأتِ بعد، فضلًا عن أنَّ هناك الكثير يتقدمون لطلب الزواج منها ولكن لم تجد فيهم من يناسبها من حيث الصفات أو الطباع.

وتحدّثت عن الفنانات البحرينيات اللاتي استطعن تحقيق نجاحًا كبيرًا في الدراما الكويتية، مشيرةً إلى أن الفنانة زهرة عرفات وهيفاء حسين وشقيقتها شيماء سبت، يأتين على رأس هذه القائمة.

يُذكر أنَّ شيلاء سبت انتقادات مؤخرًا بعد نشرها صورةً عبر حسابها على إنستغرام، تظهر فيها وهي تقود دراجة في أحد الشوارع، وينظر إليها شباب من الخلف، وعلّقت عليها حينها إحدى المتابعات قائلةً: "ليش يناطرونك"، فردّت عليها الفنانة البحرينية بشكل صادم قائلًة: "لأن وين ما أروح بالعالم يشوفوني حلوة .. بس عندنا طايحة من عينهم".