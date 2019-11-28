نيللي كريم من المستشفى: شكرًا لإنقاذ حياتي.. والنجومُ يساندونها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنانة المصرية نيللي كريم، أرادت الكشف عن سرّ اختفائها خلال الفترة الماضية وتحديدًا منذ انتهاء الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، إضافةً إلى أنها لم تظهر في أكبر المهرجانات المصرية وهو مهرجان القاهرة السينمائي الذي انطلقت دورته الـ41 في الـ20 من نوفمبر الجاري.

وكشفت نيللي كريم، عبر عدّة صور نشرتها في حسابها على موقع "إنستغرام"، عن إجرائها جراحةً على يد فريق من الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها لم تكشف عن تفاصيل الجراحة.

ولكن تعليق نيللي كريم، على الصور أثار قلق جمهورها، حيث كتبت وهي داخل المستشفى رسالةً وجّهتها لفريق الأطباء المعالج فقالت: شكرًا لأنكم أنقذتم حياتي".

وتفاعل العديد من النجوم مع الصور التي نشرتها نيللي كريم، حيث ساندوها بعد إجرائها الجراحة، وكان من بين النجوم الذين تركوا لها تعليقات درة وروجينا وجومانا مراد وبوسي شلبي وعلياء عساف وريهام أيمن ومي كساب وأنغام وظافر العابدين وفريال يوسف وريهام عبدالغفور ووفاء الكيلاني.

فيما أعادت الفنانة المصرية شيريهان نشر صورة من صور نيللي كريم مع الأطباء فقالت: "اللهم لك الحمد والشكر لله اللهم احفظها بعينك التي لا تنام الحافظين آمين يا رب العالمين".

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في سياق مُتصل، تخوضُ نيللي كريم، دراما رمضان 2020 حيث تشارك في بطولة مسلسل "النصابين" بجانب الفنان المصري آسر ياسين، حيث تجسّد شخصية نصّابة شعبية خلال الأحداث تتعرّض لكثير من المواقف في إطار درامي.

مسلسل "النصّابين" يتولّى كتابته أحمد وائل وعمرو الدالي ويقوده إخراجيًا أحمد مدحت، وهو من إنتاج شركة سينرجي بالتعاون مع جمال العدل، وحدّدت الشركة المُنتجة موعدًا لانطلاق التصوير وسيكون مطلع يناير المقبل.

وتعقدُ الشركة المُنتجة والمخرج هذه الفترة جلسات عمل الاستقرار على الأبطال الذين يشاركون في المسلسل، بعد وضع الخطوط العريضة والاتفاق على التفاصيل النهائية ومعاينة الديكورات خاصةً أن المسلسل تم تصوير 4 أيام فقط منه في رمضان الماضي وتم تأجيله.

يُذكر أن المنتج المصري جمال العدل تعاقد مؤخرًا مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسي، وذلك للتعاون في إنتاج مسلسل "النصابين" وعددٍ من الأعمال الأخرى، سيتم الكشف عنها قريبًا.