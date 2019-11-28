حسام الجندي يكشف سبب تقبيله لزوجته

قال الفنان حسام الجندي إن قبلته لزوجته التونسية "منال الحمروني" على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لم تكن مقصودة أو متعمدة، بينما حدث موقف لهما أثناء تواجدها على السجادة، حيث إن المهرجان شهد الظهور الأول لهما بعد الزواج، لذلك فوجئا بعدد من المصورين يطلبون منه تقبيل زوجته على السجادة الحمراء.

وأضاف حسام: "وجدت عددا كبيرا من المصورين يقولون فين قبلة الزواج بقة يا حسام لذلك قبلتها على سبيل المزاح، ولم أكد اقصد أن أثير الجدل أو أصبح حديث الجمهور ".

وأوضح الجندي أنه فوجئ بردود فعل الجمهور على الصور المنتشرة له وهو يقبل زوجته منال الحمروني، حتى أصبح الأمر من الأشياء الرائجة عبر محركات البحث.

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