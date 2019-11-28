تامر حسني يتعاقد مع شقيقه الأكبر حسام

فاجأ الفنان المصري تامر حسني جمهوره بالتعاقد مع شقيقه الأكبر حسام ليؤدي بطولة فيلم جديد من إنتاج الأخير الذي يدخل عالم الانتاج لأول مرة في حياته.وقرّر تامر مشاركة جمهوره بتفاصيل تعاقده مع شقيقه، مشيرًا إلى أن الموضوع ليس وليد اللحظة وإنما قد مضى عليه خمس سنوات، لكنهما أجّلا الفكرة حتى يتمكّن حسام من دراسة سوق الإنتاج في مصر، ويكون جاهزًا لهذا التحدي.

وظهر تامر حسني برفقة شقيقه حسام خلال إمضاء العقد، غير أن طرفًا من الجمهور انشغل بمدى التشابه بين الثنائي في الملامح، كما عبّروا عن سعادتهم لهذه الخطوة.

وقال تامر في تعليقه: "الصوره دي والفرحه اللي في ضحكة حسام اخويا لازم اكلمكوا عنها، دا حسام اخويا الكبير كان نفسه يدخل عالم الإنتاج الفني من ٥ سنين وينتجلي وأنا الحقيقه كنت دايماً برفض وكان بيزعل مني بس كنت دايماً بشرحله انه لازم يدرس السوق الأول وميعتمدش عليا ويفهم ويذاكر كتير اوي مش عشان ينتج لاااااا عشان يكون منتج شاطر".

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وأضاف الفنان المصري:" فعلاً عمل كدا واستوعب كلامي وبدأ يتفرج ويتابع كل اللي بيحصل من اول فيلم اهواك وتصبح على خير لحد ما شارك بجزء بسيط في انتاج فيلم البدله واشرف على انتاج البومي عيش بشوقك وانتوا اكيد شايفين العملين طلعوا ازاي للناس وازاي نجحوا والحمدلله كل عمل فيهم في السنه دي حقق نجاح كبير جداً".

وتابع:" أنا في الصورة دي كنت قاعد بمضي عقد اول فيلم انتاجه وكان بيقولي (طلعت عيني عشان القعده دي ) وانا كنت بقوله إوعى تزعل مني انا كنت بعلمك تكون قد المسؤولية لوحدك ودلوقتي بأمانه انت قدها وانا اللي فخور انك بتنتجلي عشان شايفك بجد شخص بقى شاطر جداً ومجتهد وبتفكر صح وشركتك دلوقتي فيها اقوى الأفراد من كل الجوانب وانا فخور بيهم كلهم فعلاً.

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وهنّأ شقيقه قائلًا:"ألف مبروك يا حبيبي يا أخويا الكبير ياللي ياما علمتني حجات جميلة وأنا صغير النهاردة بردهالك من قلبي وبدعيلك ربنا يكرمك ويكرمنا جميعاً ويكرم كل مجتهد وتكمل مشوارك وتنتج ليا ولغيري".

يُذكر أن تامر حسني قد انتهى من تصوير فيلمه "الفلوس" مؤخرًا وينتظر عرضه، بعدما تأجّل لأكثر من مرة دون معرفة الأسباب، وهو من بطولة زينة وخالد الصاوي ومحمد سلام وعائشة بن أحمد وآخرين.

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