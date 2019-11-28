شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير الجزء الثانى من Aquaman منتصف 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة DC عن بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم الفانتازيا والأبطال الخارقين Aquaman ، في منتصف عام 2021، مع عودة جيمس وان كمخرج للعمل.

وكان قد حقق الجزء الأول من فيلم Aquaman إيرادات وصلت إلى مليار و 148 مليون و 161 ألف دولار، حيث طرح في 7 ديسمبر من عام 2018، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " screenrant ".

وتدور أحداث الفيلم الخيالى Aquaman حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلا للعالم.

Advertisements

الفيلم بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.

حقق Aquaman نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر في شهر ديسمبر الماضي ، وشازم! أبقيت الأجواء الجيدة من خلال أن تصبح واحدة من أفضل أفلام الكتاب الهزلي لعام 2019 في الربيع. وعلى الرغم من وجوده بغض النظر عن استمرارية DCEU ، فإن تود فيليبس جوكر هو واحد من أكبر الفعاليات الثقافية الشعبية لهذا العام.

كما أنه من المتوقع أن يكون عامان 2020 و 2021 سنوات مجزية لـ شركة DC، مع مخرجى الأفلام مثل Matt Reeves و James Gunn اللذان سيطرح لها فيلمى Batman و Suicide Squad.