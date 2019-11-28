شكرا لقرائتكم خبر عن انتقل من مخيمات اللجوء لهوليوود.. طفل "كفر ناحوم" فى أحدث أفلام عالم مارفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما لفت أنظار العالم، بدوره في فيلم "كفرناحوم" من إخراج نادين لبكي، استطاع الطفل زين الرفاعي اللاجئ السوري في مخيمات لبنان، حجز مكانة مميزة له في هوليوود، لينتقل من حياة اللجوء إلى عالم النجومية.





ونشرت النجمة سلمى حايك صورة تجمعها بزين إلى جانب طفل آخر كاشفة عبر التعليق أن الطفل الذي لفت الأنظار إليه سيدخل عالم مارفل من خلال مشاركته في فيلم "The Eternals" الذي يعود إلى سلسلة أفلام عالم مارفل الخيالية، ليصبح زين أول سوري يلعب دور بطل خارق في السلسلة المعروفة.

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سلمي حايك

و أعربت المخرجة نادين لبكي عن سعادتها بخبر انضمام الطفل السوري زين الرفاعي، إلى عالم التمثيل في هوليوود قائلة "قلبي يكاد ينكسر من السعادة".

يشار إلى أن زين الرفاعي كان يبلغ من العمر 12 عامًا عند مشاركته بفيلم "كفرناحوم"، الذي حصد جائزة مهرجان كان، وترشح إلى جائزة أفضل فيلم أجنبي في حفل الأوسكار، وزين لم يكن يملك خبرة في التمثيل كسائر زملائه في الفيلم، بل كانوا فقط أناسًا مهمشين يعيشون في ظروف صعبة.