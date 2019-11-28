شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Charlie's Angels يحقق 44 مليون دولار بعد أسبوع من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم الإثارة والأكشن Charlie's Angels إلى 44 مليون و 145 ألف دولار أمريكى، وطرح العمل في 15 نوفمبر الجارى، العمل من إنتاج شركة سونى.

وأنقسمت الإيرادات بين 14 مليون و 390 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة المريكية، و 29 مليون و 755 ألف دولار أمريكى حول العالم.

وكان قد طرح العمل في 3452 دور عرض في الولايات المتحدة الأمريكية، في الأسبوع الأفتتاحى وحقق 3 مليون دولار أمريكى، وتعد هذه الافتتاحية بعيدة عن التوقعات للعمل، حيث توقع الكثير من النقاد حصول الفيلم على 8 مليون دولار في عطلة الأسبوع الافتتاحية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

Advertisements

ويركز فيلم Charlie's Angels على الجيل القادم من الملائكة الذين يعملون مع تشارلى الغامض، بعد نمو الوكالة بشكل كبير وانتشارها على مستوى العالم، وتقديمها لخدمات الأمن والاستخبارات لمجموعة واسعة من العملاء الخاصين.

وحصد الجزء الأول من الفيلم 264 مليون دولار فى بداية الألفية الثالثة، ليحتل صدارة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات فى عام 2000.ودارت أحداث الجزء الأول الذى عرض عام 2000، حول ثلاث فتيات مثيرات تم تدريبهن قتاليًا على يد رئيسهن الغامض، للدفاع عن النفس، حتى يتم تورطهن مع جماعات خطيرة، ومحاولاتهن للنيل منهن والنجاة بأنفسهن، الفيلم الجديد سيكون من كتابة ديفيد أوبورن وإخراج إليزابيث بانكس.