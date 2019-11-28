شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يسجل أغنية جديدة من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مدحت صالح لتسجيل أغنية جديدة لم يكشف عن اسمها، لرغبته فى أن تكون مفاجأة للجمهور من جهة، وعدم تعرضها للسطو من جهة أخرى، وهى من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق.

من ناحية أخرى أهدى النجم مدحت صالح أغنية "عايش وحدك" إحدى أغنيات ألبومه الأخير "بنت القلب"، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان بهاء عبد الواحد للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكى.

ونشر مدحت صالح فيديو للأغنية مع لقطات للنجم هيثم أحمد زكى، وصور وفيديو قديم للراحل يقول فيه: "لما البنى آدم بيكون لواحده تماما أكيد ده بيبقى صعب عليه" .

يذكر أن آخر أعمال مدحت صالح أغنية جديدة تحمل اسم "تعرفي تسكتي" عبر قناته بموقع يوتيوب، من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مصطفي جاد وتوزيع ماز وتعد من أغانى ألبومه الجديد "بنت القلب" الذى طرح منه أكثر من أغنية.