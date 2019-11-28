محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 عددا من الأفلام ضمن مختلف المسابقات منها "أبناء الدنمارك" و"الأمبرطور الحافي" و"نساء الجناج ج".. جدول عروض يوم الخميس: 1:00 | فيلم فجر | المسرح الكبير (يعقبه ندوة) 3:30 | فيلم ليتوانيا الجديدة | المسرح الكبير (يعقبه ندوة) 6:30 | فيلم أبناء الدنمارك | المسرح الكبير (يعقبه ندوة) 12:30 | فيلم الأمبراطور الحافي | المسرح الصغير (يعقبه ندوة) 3:00 | فيلم جو الصغير | المسرح الصغير 5:30 | فيلم ماريجيلا | المسرح الصغير 9:30 | فيلم عن الأبدية | المسرح الصغير 2:00 | فيلم أنطولوجيا مدينة الأشباح | مسرح الهناجر 4:30 | فيلم غرز | مسرح الهناجر 7:00 | شكل الساعات | مسرح الهناجر (يعقبه ندوة) 9:30 | فيلم الحالمات بالمدن | مسرح الهناجر 4:30 | فيلم ساحرة | مركز الابداع (يعقبه ندوة) 7:00 | فيلم موزارت يعاد تدويره | مركز الابداع (يعقبه ندوة) Advertisements 10:00 | فيلم الضيف | مركز الابداع 1:30 | إعادة أفلام مسابقة سينما الغد| سينما الهناجر 7:00 | فيلم هو (هذا الشغف الغريب) | سينما الهناجر 9:30 | فيلم لامينتو | سينما الهناجر (يعقبه ندوة) 1:00 | فيلم أنا فاوست | سينما الزمالك 4:00 | فيلم رجل الغاز | سينما الزمالك 6:30 | فيلم مغادرة أفغانستان | سينما الزمالك 9:30 | فيلم بورسلين | سينما الزمالك 2:00 | فيلم الذين بقوا | سينما كريم 1 4:30 | فيلم الرجل الودود | سينما كريم 1 6:45 | فيلم مينداناو | سينما كريم 1 2:15 | فيلم رودرام 2018 | سينما كريم 2 4:30 | فيلم رجل يموت مليون مرة | سينما كريم 2 7:00 | فيلم نساء الجناح ج | سينما كريم 2 9:30 | فيلم شارع حيفا | سينما كريم 2

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كانت هذه تفاصيل خبر بينها "جو الصغير" و"الأمبرطوار الحافي".. عروض الخميس في "القاهرة السينمائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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