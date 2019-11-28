لأول مرة.. أسبوع لـ"الفيلم البرازيلي" في سينما زاوية.. تعرف على التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: أعلنت سينما زاوية عن استحداث برنامج جديد تحت عنوان "أسبوع الفيلم البرازيلي"، بالتعاون مع سفارة البرازيل في القاهرة. وكشفت أن البرنامج سيكون ثريا ومتنوعا يتضمن أفلام حديثة حصلت على جوائز، وأخرى من كلاسيكات من السينما البرازيلية. ويبدأ أسبوع الفيلم البرازيلي بداية من 9 ديسمبر المقبل حتى 16 من الشهر نفسه.

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