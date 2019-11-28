محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت كوليت الحلاني، بعيد ميلاد زوجها عاصي الحلاني، عبر حسابها على إنستجرام.
ونشرت الحلاني مجموعة صور رومانسيةمع زوجها من مناسبات مختلفة، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد حبيبي، يا كل شيء، أحبك".
ويحتفل النجم اللبناني عاصي الحلاني بعيد ميلاده الـ49، اليوم، إذ أنه من مواليد 28 نوفمبر 1970.
يذكر أن الحلاني أحيا مؤخرا حفلين بمصر في القاهرة والإسكندرية، بعد أن تعافي من إصابته إثر سقوطه من فوق حصانه.
كانت هذه تفاصيل خبر بصور رومانسية تجمعهما.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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