بصور رومانسية تجمعهما.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت كوليت الحلاني، بعيد ميلاد زوجها عاصي الحلاني، عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت الحلاني مجموعة صور رومانسيةمع زوجها من مناسبات مختلفة، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد حبيبي، يا كل شيء، أحبك".

ويحتفل النجم اللبناني عاصي الحلاني بعيد ميلاده الـ49، اليوم، إذ أنه من مواليد 28 نوفمبر 1970.

يذكر أن الحلاني أحيا مؤخرا حفلين بمصر في القاهرة والإسكندرية، بعد أن تعافي من إصابته إثر سقوطه من فوق حصانه.