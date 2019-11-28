صور.. ندوة السينما السودانية الحراك والصعود

شهد مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ندوة حول السينما السودانية، والتي جاءت بعنوان الحراك والصعود، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 41.
وحضر الندوة عدد من الفنانين والنقاد ، من بينهم: المخرج أمجد أبوالعلاء، والمخرجة مروة زين، وطلال عفيفي.
وناقشت الندوة آخر التطورات التي تشهدها السينما السودانية مؤخرًا، حيث تم تأهيلها للمنافسة في الفوز بعدد من الجوائز.
يذكر أن النقاد العراقي عرفان رشيد، أدار الندوة، والتي حملت الكثير من الثقافة السودانية.
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