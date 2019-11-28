موجز الفن: نادين نسيب نجيم تصدم متابعيها وحليمة بولند في حوض الإستحمامميرهان حسين تميزت في التعبير...

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن: نادين نسيب نجيم تصدم متابعيها وحليمة بولند في حوض الإستحمام موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية هكذا بدت نادين نسيب نجيم بأحدث صورة من دون ماكياج خاص الفن- يحيى بيازي.. هل تعرض لحادث سير أودى بحياته؟ بهاء الدين محمد يكشف عن كلمات أغنية سميرة سعيد الجديدة الحزن يدق باب عبد المجيد عبد الله حليمة بولند تثير الجدل بفيديو لها من حوضي الاستحمام والسباحة تامر حسني يقرر العمل مع شقيقه بعد رفضه لهذا الأمر لسنوات المزيد المزيد

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